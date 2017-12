TurnGala 2017/2018 "Kaleidoskop"

× Erweitern Turngala

Fantastische Reise in die spektakuläre Welt des Turnens, der Artistik und des Varietés: Die TurnGala 2018 des Badischen und Schwäbischen Turner-Bundes steht unter dem Motto KALEIDOSKOP und gastiert am 06. Januar 2018 in der SAP Arena.

Freuen Sie sich auf atemberaubende Performances regionaler Gruppen wie internationaler Topathleten – darunter Bundesliga-Turnerinnen der TG Mannheim, die kanadische Gruppe Catwall Actrobats auf dem riesigen „Butterfly-Trampolin“ und die spektakuläre und schwindelerregende Partnerakrobatik des von diversen Zirkusfestivals bekannten Duo Mamo. Erstmalig übernimmt die Turn- und Sportfördergesellschaft aus Hannover, die seit mehr als 30 Jahren Europas erfolgreichste Turnshow, das Feuerwerk der Turnkunst, produziert, die inhaltliche Gestaltung der TurnGala. Über 30 Jahre Showerfahrung und Künstlerkontakte in die ganze Welt zeichnen das Team aus. So liegt der Fokus des neuen Produktionsteams auf hochklassigem und vor allem kreativem Turnen, auf internationaler Akrobatik und Artistik.