TurnGala »Kaleidoskop«

Jahr für Jahr begeistert die TurnGala des Badischen Turner-Bunds (BTB) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB) zwischen Weihnachten und den ersten beiden Januarwochen die Zuschauer. Auch zum Jahreswechsel 2017/2018 sind die Tickets für die „internationale Show aus Turnen, Gymnastik, Sport“ wieder heiß begehrt – das zeigen die Bestellungen, denn mittlerweile hat der Vorverkauf begonnen. Traditionell startet die TurnGala unter dem Motto „Kaleidoskop“ am 27. Dezember 2017 in Villingen-Schwenningen und präsentiert sich bis einschließlich 14. Januar 2018 bei insgesamt 20 Vorstellungen in 15 Städten des Landes. Neu hinzugekommen ist Künzelsau, wo die internationalen Sportler, Artisten und Künstler am Mittwoch, 10. Januar 2018, im Carmen Würth Forum Weltleistungen und eine attraktive Mischung aus Theater, Sport, Musical, Akrobatik, Turnen und Artistik präsentieren.