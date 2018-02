Tweed & Special Guest "Smokey Holman Memorial Tour 2018

Die 2010 gegründete Band Tweed aus Milwaukee ist mit ihrer eigenen Interpretation von Memphis Soul, Roots & Blues ein wesentlicher Bestandteil der Soul-Revival-Bewegung.Die mit zahlreichen Preisen bedachte Band wollte ursprünglich den in Chicago geborenen Blues & Soul-Sänger Joseph "Smokey" Holman auf dieser Tournee dem europäsichen Publikum präsentieren.Leider ist kurz vor Veröffentlichung unseres Frühjahrsprogramms Joseph "Smokey" Holman gestorben. Zum Gedenken an ihn kündigt die Gruppe nun eine "Smokey Holman Memorial Tour 2018" an und wird einen special guest mit nach Europa bringen.Sobald wir weitere Informationen zu diesem special guest bekommen, werden wir diese auf unserer Website und in der Presse publizieren.

special guest – vocals

Randy Komberec - guitar/vocals

Eric Madunic - bass/vocals

Andrew Spadafora - saxophone/keyboards

Dave Schoepke - drums