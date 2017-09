Twit One (MPM / Köln) - live

Beats, HipHop, Instrumental"Hay Luv", dass neue Album von Twit One "contains Cool Bap"! Wer schon immer nach einer Schublade für den versatilen Sound des Kölner Produzenten und DJs gesucht hat, darf hier gerne reingreifen. "Hay Luv" ist in etwa das Follow-up zu "Sit-In" von 2015. In der Zwischenzeit hat Twit One eine "Keats"-Platte bei HHV rausgebracht, als Echomann mit dem 4Track Boy "Timing & Effekte" gesetzt, gefühlte 154 Folgen Radio Love Love ins Netz gestellt und schon das eine oder andere Mal in Stuttgart gespielt. Nun kommt er mit einer Konzert-Show zurück ins Freund & Kupferstecher.