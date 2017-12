× Erweitern Two Blue Dudes

Two Blue Dudes sind Jens Filser und Roy Herrington. Seit 25 Jahren „on the road” quer durch Europa. Zwei Typen – zwei Gitarren – und ab geht’s mit Blues und Rock’n’Roll zum Anfassen. Unsere beiden Helden zeigen, was man alles mit einer Akustik-Klampfe machen kann – und wie! Ihr Repertoire reicht von urigen Bluesnummern bis zu raffinierten angejazzten Instrumentals. Damit auch die Freunde der alten Klassiker nicht zu kurz kommen, werden Kollegen Kinks, Beatles und Jimi mit frischen Stimmen auf einzigartige Weise von diesen beiden Haudegen interpretiert.Jens Filser: „Born in North Rhine”, seit 20 Jahren auf Achse mit Soul Power, Birth Control, Angela Brown, Inga Rumpf und Anne Haigis. Roy Herrington: „Born in West Yorkshire”, seit 25 Jahren ehrenamtlicher Ruhrpolitiker. Musikalische Zusammenarbeit mit Chris Farlowe, Spencer Davis, Juke, Jimmy Carl Black, Pete York und Supercharge.