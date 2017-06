Tyler Bryand & The Shakedown

Erstmals seit ihren Auftritten im Vorprogramm von AC/DC im letzten Sommer werden TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN wieder nach Deutschland kommen. Die Blues Rock-Band aus Nashville hat neben den Support-Slots für Aerosmith (20. Juni 2017, Köln-Lanxess-Arena) und Guns N’Roses (u.a. in Spanien, England, Frankreich und Niederlande) jetzt drei Shows im Juni/Juli 2017 bestätigt. Das Quartett um Namensgeber Tyler Bryant am 4. Juli 2017 in Stuttgart im Keller Klub auf.

TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN gelten schon seit der ersten EP-Veröffentlichung im Jahr 2011 als einer der vielversprechendsten Blues Rock-Newcomer. Der Namensgeber der Band, Tyler Dow Bryant, wird 1991 in Honey Grove/Texas geboren. Schon mit sechs Jahren bekommt er seine erste Gitarre, aber erst mit elf verkauft er sein Fahrrad für eine rote Epiphone Les Paul. Roosevelt Twitty, ein damals 63-jähriger Blues Rock-Veteran aus Paris/Texas, unterrichtet den Schüler; als Bryant 13 ist, treten die beiden zusammen auf und es entstehen erste eigene Songs.

Im Alter von 15 Jahren gründet er die Tyler Bryant Band und tourt 2006 in den USA. Im selben Jahr erhält der Newcomer den ‚Robert Johnson Gibson New Generation Award` als bester Nachwuchskünstler und 2007 sogar eine persönliche Einladung von Eric Clapton, um an dessen legendärem ‚Crossroads‘-Festival in Chicago teilzunehmen.

Als Bryant in die High School kommt, entdeckt er den Rock and Roll und Bands wie die Black Crowes, die Stones, Lynyrd Skynyrd und Tom Petty. Mit 17 Jahren entschließt er sich zum Umzug nach Nashville. Dort trifft er den Drummer Caleb Crosby und den Bassisten Noah Denney. TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN sind komplett, als Gitarrist Graham Whitford, Sohn von Aerosmiths Brad Whitford, zur Band stößt.

„Alleine aufzutreten hat mir auch viel Spaß gemacht“, erklärt der Musiker, „aber ich habe eine richtige Band vermisst. Und mittlerweile kann ich mir nicht mehr vorstellen, mit irgendwem anderen als meinen Freunden zu spielen.“

Nach zwei EPs veröffentlichen TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN 2013 mit „Wild Child“ ihr erstes Album, im November 2015 folgt eine weitere EP namens „The Wayside“, produziert von Vance Powell (Jack White, Seasick Steve).

Durch den eigenständigen Stil des Quartetts, der die Grenzen zwischen Blues und Rock stetig neu definiert, haben TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN es geschafft, mit so unterschiedlichen Künstlern wie Jeff Beck, Aerosmith, Joe Bonamassa, BB King, Pat Benetar, Heart, Styx, REO Speedwagon und Smash Mouth zu touren. Als Support der letzten AC/DC-Tournee konnten sie im Sommer 2017 weitere Fans in Deutschland hinzugewinnen.

Neben den drei eigenen Headliner-Shows supporten TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN am 20. Juni 2017 Aerosmith auf deren letzter Deutschlandtournee in der Kölner Lanxess-Arena. Außerdem sind sie ab Ende Mai mit Guns N’Roses im europäischen Ausland unterwegs.