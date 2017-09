Nach einer zweijährigen Pause gibt es endlich ein einmaliges Revival der Reihe U-Turn, die die Drum&Bass-Szene in Stuttgart an diesem Abend wieder nach alter Feier-Manier zusammen kommen lässt.

Mit Cativo ist einer der Pioniere des Drum&Bass an den Plattentellern. Sein musikalischer Werdegang begann bereits 1991. Er wurde vom Label „Force Inc.“ entdeckt und hat maßgeblich den deutschen Drum&Bass geprägt. Nach unzähligen Releases hat er sein eigenes Label „Assimilate Rec.“ gegründet.

Die Sets von Cativo sind energetisch, außergewöhnlich und eine brennende Tanzfläche ist garantiert!

Mc Remedy und Mc Haze unterstützen ihn am Mikrofon. Beide sind in der Szene bekannte Größen und in dieser Formation nirgends sonst mehr zu hören.

Das Warm-up bestreiten nach alter Tradition die Stuttgarter DJs Sunset&Rambun.

Den 2. Floor beschallen diverse elektronische DJs, die allesamt keine unbekannten Größen in Stuttgart sind.

Die dort angrenzende hauseigene U-Turn-Bar soll das gewohnte Heimatgefühl zurück bringen.