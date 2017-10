U2 Tribute Band "The Edge"

× Erweitern the edge

Am Sa , den 4.11.. gibt es, im Lokal Hauptbahnhof Tübingen, für alle Fans von "U2" eine einmalige Gelegenheit ihre Leidenschaft auszuleben.

"The Edge" sind eine U2-Tributeband aus dem Raum Magstadt, die mit viel Liebe zum Detail die großartige Musik von U2 interpretieren.

Was wird das Publikum im Hauptbahnhof erleben?

Von den bekannten Klassikern wie "Sunday, Bloody Sunday", "With Or without You", "Still haven´t found", "Pride" oder "One" bis hin zu aktuellen Songs wie "Every breaking Wave,” lassen THE EDGE in ihrer 2,5-stündigen Performance keinen Hit aus und überraschen auch den noch nicht eingefleischten U2-Fan mit einer erstaunlich breitbändigen Musik aus der Schaffenszeit von U2 seit Mitte der Siebziger bis heute.

Die Musiker bewegen sich klanglich dabei so nahe am Original, das man glatt meinen könnte, das irische Original persönlich stünde vor einem. Frank Starzmann, setzt dem Ganzen mit seiner unverwechselbaren Stimme das I-Tüpfelchen auf, denn die Gesangslines von Bono scheint er mit der Muttermilch aufgenommen zu haben.Bei The Edge wird jede Note im Sinne des Originals, von den delaybetonten Gitarrenklängen, dem warmen Bass, dem Bass Pedal Sound aus den 80ern, dem typischen CP-80 Pianosound, bis hin zu den authentischen Rhythmen,

mit völliger Hingabe zelebriert.

Die Soundillusion ist perfekt!

Gänsehautgarantie !!!