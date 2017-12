Ü27 Kellerfasching Untersteinbach

Bald ist es wieder soweit!!! Auch 2018 rocken die TETs den Ü27 Fasching in Untersteinbach. Am Samstag 03.02 wird der legendäre Herrenkeller in Untersteinbach wieder zum Leben erweckt.

Die bunte Faschingspartywelt wird an diesem Abend wie letztes Jahr von der bekannten Live-Band "Tets" gerockt. Auf 2 Ebenen findet Ihr an diesem Abend wieder verschiende Bars! Karten gibts im Vorverkauf ab Montag 22.01.2018 im Getränkeparadies Pfedelbach und im Sparmarkt Metzger in Untersteinbach.

Einlass ab 20:00 Uhr.

Der TSV Untersteinbach freut sich mit dem Ü27-Fasching auf eine legendäre Faschingsparty mit Euch zu feiern!