Ü30 Clubschiff – Die außergewöhnlichste Ü30-Party des Jahres!

Am Freitag, den 4. August präsentiert die Weisse Flotte Heidelberg mit Veranstalter Peter Göttmann das Partyschiff der Superlative in extravagantem, stilvollem Ambiente. Mit der Kraft von 1000 PS gleitet das Luxusschiff »Königin Silvia« durch das Neckartal und mehrere tausend Watt sorgen für einen kraftvollen Party-Sound.

Einlass ist ab 18:30 Uhr und um 19:30 Uhrlegt das Schiff an der Anlegestelle Heidelberg ab. Dann beginnt die Party mit DJane E*Star und DJ Iscream in den klimatisierten Räumen und auf dem Sonnendeck. Ein Schiff, wie man es auf dem Neckar noch nicht gesehen hat – eine Party, die man so schnell nicht vergessen wird.

Infos und Tickets