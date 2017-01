Es gibt sicherlich wenige Sänger, die von sich behaupten können schon einmal SEAL auf einer Probe vertreten, oder die Band für Marla Glen geleitet zu haben.

Udo Klopke könnte das von sich sagen, macht er aber nicht. Er nimmt lieber seine Gitarre in die Hand, und singt seine Songs. Und die sind einfach toll, angesiedelt irgendwo zwischen Rock und Pop, den schottischen Highlands und den Clubs von New Orleans, handeln sie vom Weggehen und Ankommen, vom Lieben und leider-nicht-wieder-geliebt-werden, schönen Beduinentöchtern und Weltumsegelungen. Und das alleine im ersten Song...

Zudem steht dort ein exzellenter Unterhalter auf der Bühne, der immer wieder die Nähe zu seinem Publikum sucht, es in den Abend einbindet, Songs erklärt, und solange groovt bis auch der letzte Fuß im Saal mitwippt.

Gerade er mit seiner Band das aktuelle Album „The pirate´s son“ auf einer Tour von Fehmarn bis München vorgestellt.

Genau der richtige Zeitpunkt also, um einen Monat Bandauszeit zu nehmen, die akusischen Gitarren zu satteln, und auf Deutschlandtour zu gehen...

„Musikalische Grenzen kann ich nicht akzeptieren. Wer die erfunden hat, hatte Unrecht. Musik ist entweder gut oder schlecht, im schlimmsten Fall langweilig. Im Grunde meines Herzens bin ich zwar ein Rockmusiker, aber es gibt so viel andere, tolle Musik, die ich interessant finde und diese Einflüsse hört man in meiner eigenen Musik auch. Ich bin überzeugt, dass diese Grenzen immer mehr verschwinden werden. Ich, auf jeden Fall, werde meinen Teil dazu beitragen...“ Udos Songs erzählen Geschichten vom Weggehen und Ankommen, von Sehnsucht und Enttäuschung, von den einfachen, kleinen Dingen und den ganz großen Gefühlen.