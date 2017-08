Udo Rabsch liest

„Text & Extra“. Man erlebt einen bemerkenswerten Text des Ostheimer Autors Udo Rabsch und dessen Fortführung in Film, Darstellung und Gesang.

Der Text: Die „Ballade des Alltäglichen“ ist ein innerer Monolog, der sich in jeder und in jedem abspielen kann. Er sei, so der Autor, „der automatische poetische Eigenabdruck, den Dinge und Ereignisse im menschlichen Bewusstsein hinterlassen“.

Das Extra: Der Abend beginnt mit einem rund viertelstündigen Film des ebenfalls im Stuttgarter Osten lebenden Filmemachers Vaclav Reischl über den Rabsch-Text. Dann folgt die Lesung des Autors, der eine beachtliche Bühnenpräsenz mitbringt; die Worte setzen den Film fort und spinnen ihn weiter. Dazu singt Veronika Nadj neapolitanische Lieder.

Der Autor: Dr. med. Udo Oskar Rabsch, ansonsten eher öffentlichkeitsscheu, hat im MUSE-O schon mehrfach aus seinen Werken gelesen und bei den Besucherinnen und Besuchern tiefen Eindruck hinterlassen. Er wurde 1944 im heute polnischen Praschnitz geboren und 1971 in Tübingen promoviert. Rabsch ist Autor von bisher sieben Romanen sowie zahlreichen Essays und Theaterstücken. Er praktiziert als Arzt im Stuttgarter Osten.

Die Kooperation: Die Veranstaltung läuft in der Lesungsreihe „Text & Extra“, die der Museumsverein Stuttgart-Ost zusammen mit der Ostend-Buchhandlung präsentiert. Angesichts des zu erwartenden Andrangs empfehlen die Veranstalter Reservierung über die MUSE-O-Homepage.