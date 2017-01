Ü 30 Ega Party

Rosengarten-Uttenhofen – Am Samstag, 4. Februar, gibt es im BRT-Schuppen in Rosengarten-Uttenhofen die nächste geschmeidige Ü-Egal-Party mit den DJs Gitze & Holger.

Ü-Egal-Party – das heißt, alle sind willkommen, völlig gleichgültig wie „Ü“ Mann oder Frau ist und Gitze und Holger legen auf: Rock, Pop, Grunge, Alternative, Soul, Funk, Reggae, Hip-Hop und Electro.

Gitze ist einigen sicherlich als Sänger ein Begriff (aktuell mit Gitze & Band – „Bescht of… Schwabenrock!“ und ehemals mit Gitze Roadshow und Jane unterwegs).

Darüber hinaus gilt Gitze aber auch als Urgestein der Discotheken-Szene und des Nachtlebens: Bereits als blutjunger Bursche jobbt er nebenbei - meist an der Theke und ab und an auch als DJ - immer wieder in Stuttgarter Clubs, mehrere Jahre im legendären Las Vegas in Markgröningen und seit nahezu zwei Jahrzehnten in der Sulzbacher Kult-Disco Belinda.

Aus der Schwäbisch Haller Szene kommt Holger Diedrich, der nicht nur seit Jahren das Schwäbisch Haller Kultur- und Nachtleben mitprägt. Holger steht auch bei der monatlichen Ü-35-Party im Barfüsser und beim Tanzcafé im Anlagencafé an den Turntables.

Das Ü-Egal-Party-DJ-Duo Gitze & Holger legt auf: aus dem Bauch heraus, mit „Soul“ – direkt in die Hüften… Um 21.00 Uhr geht’s los, „Funky-Soul-Tribe“