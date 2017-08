Ü 31 Dance Party

Eintritt: Abendkasse: 14 € Vorverkauf: 12 € Eintritt ab 30 Jahren.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen empfehlen wir, die Ü31 Dance Party Eintrittskarten rechtzeitig im Vorverkauf zu erwerben!

Sie sind in der Zentral Bar in Nürtingen, in der LINDE Oberboihingen und bei der VK Stelle der NTZ - Stadtbüro für 12 € erhältlich. Restkarten werden für 14 € an der Abendkasse angeboten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ein vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken findet ihr an den Cocktail Bars, in der Kaffeelounge und im Biergarten.