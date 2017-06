Ü30 Club & Bar Night

Mit der Eröffnung des NEO Bar / Restaurant der halle02, ist auch für Heidelbergs dienstälteste Ü30 Party, ein neues Zeitalter angebrochen: Die Kult-Veranstaltung wird ab sofort auf zwei Ebenen, nämlich sowohl im Club, als auch in dem unmittelbar sich anschließenden Restaurant- und Bar-Bereich, stattfinden.Somit erwartet den Besucher, ein fantastisches Partyerlebnis in einem der modernsten Clubs der Region, mit einer wunderbaren Chill-Out-Zoone - inklusive Bar und Restaurant.Der musikalische Rahmen, beinhaltet sowohl „Altes“ als auch „Neues“ und so darf man sich sowohl auf Klassiker der 70er, 80er und 90er Jahre - als auch auf viel „Aktuelles“ diesseits der 2000 - bis hin zu den topaktuellen Charts, freuen. Ob „funkiger“ Disco-Tune, knackiger Rock-Klassiker, oder aktueller Dancfloor-Hit… Hier steht wirklich „das Abtanzen“ im Vordergrund!Dass man bei der Gelegenheit auch alte Freunde treffen, sich nett unterhalten, oder sogar den neuen Partner fürs Leben kennenlernen kann, ist ein angenehmer Nebeneffekt, den man jedoch nicht unterschätzen sollte!Freut Euch auf einen Abend in toller Atmosphäre - garantiert frei von Fox-Runden, Helene Fischer und ähnlich unangenehmen Ü30- Klischees! Begrüßungssekt bis 22.00 H!