Ü31 Dance Party

„wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät“: Am Samstag 2. Dezember 2017 um 20.00 Uhr wird wieder gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Die komplette K3N verwandelt sich für eine Nacht zum Tanzpalast. Auf dem Main Floor zelebriert DJ Harry Garcia Music, im unteren Foyer sorgt DJ Chino für heißes Latinafieber, ein wenig in Nostalgie schwelgen lässt Euch DJ O.S. & die Standard Klassiker und DJ Houseability bringt im Panorama Saal das Techno – House - Herz zum Höherschlagen.