Über Grenzen denken: Eine Ethik der Migration

Julian Nida-Rümelin, einer der renommiertesten Philosophen Deutschlands, u.a. Professor für Philosophie und Politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemaliger Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder, sucht in seiner jüngsten wissenschaftlichen Buchpublikation „Ethik der Migration“ eine Antwort auf die weltweite Armut und Perspektivlosigkeit in den Ursprungsregionen. Prof. Julian Nida-Rümelin ist überzeugt: Offene Grenzen würden das Elend nicht wesentlich mildern, sondern die Herkunftsregionen sogar weiter schwächen und die sozialen Konflikte in den aufnehmenden Ländern verschärfen. Wie zeichnet sich ein verantwortungsbewusstes, zukunftsträchtiges, politisches Handeln in der Migrationspolitik aus? Gesprächspartner: Dr. Wolfgang Niess (SWR)