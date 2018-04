ÜBmilonga - Tanzen nach Feierabend - Üben, lernen und genießen.Tango und Mix "NONtango", Weltmusik. Ab Mai 2018 laden wir wieder ein zum "Tango am Rosengarten"

In unserer ÜBmilonga bieten wir für unsere Gäste an: In Ruhe ihre, wo auch immer, gelernten oder experimentellen Tangoschritte und Tanzformen aus zu probieren, zu üben, sich gegenseitig helfen und beraten und natürlich ... genießen.