UFA Talentbase Casting DSDS

Am 16.06.2017 findet im Einkaufszentrum MARSTALL in Ludwigsburg von 14:00 -19:00 Uhr die UFA Talentbase Film- und TV Casting Show statt. Mit den Talentscouts der UFA kommt ein Hauch von Hollywood ins Einkaufszentrum MARSTALL nach Ludwigsburg.

Die UFA Talentbase ist das offizielle Talent- und Casting-Portal der UFA.

Hier ist Entertainment garantiert! Die UFA Talentbase Casting-Show ist sowohl für Casting-Teilnehmer als auch das Publikum ein Event mit großem Unterhaltungsfaktor. Auf unserer Bühne casten wir neue Gesichter für Film und Fernsehen direkt vor Ort. Das Ziel ist es, aufstrebenden und noch unentdeckten Talenten eine Bühne zu bieten und somit den Weg für eine professionelle Karriere zu ebnen.

Gesucht werden: Sänger, Moderatoren, Schauspieler, Musiker, Comedians, Models, Tänzer, Showkandidaten und viele mehr. Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen. Auch wenn man nur ein bisschen Filmluft schnuppern und als Komparse bei einer Film- oder TV-Produktion oder Kandidat z. B. in einer Quizshow mitwirken möchte, ist dieses Casting genau das Richtige!

Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.

Als Highlight suchen wir während der UFA Talentbase Film- und TV Casting Show, Talente für die neue Staffel „Deutschland sucht den Superstar 2018“.

Ebenso suchen wir Deutschlands neuen Teen Act! Die Gewinner des „Teen Act Casting“ können sich auf eigene Songs freuen, die von Zippy Königseder (Co-Autor und Co-Produzent von Lou Begas „Mambo No. 5“, Monrose, Glasperlenspiel u.v.m.) in den Münchner Tuneverse Studios produziert werden. Dort ist auch „Musik sein“ von Wincent Weiss entstanden. Als Coach für die Talente ist die langjährige BRAVO-Chef-Redakteurin, Songwriterin und Sängerin Julia Kautz an Bord. Das Teen Act Casting ist ab 13 Jahren.