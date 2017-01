UK Subs (GB) - TV Smith (GB)

Die UK Subs ist eine britische Band, die 1976 als eine der ersten Punkbands in London gegründet wurde. Der Name steht abgekürzt für „The Subversives” (siehe: Subversion). Da es bereits eine schottische Band gleichen Namens gab, hatte man UK vorangestellt.

1981 bis heute

Als sich das öffentliche Interesse in den frühen 1980er Jahren von Punk nach New Wave und Synthie Pop bewegte, schwand auch die Popularität der UK Subs. Wie bereits in früheren Zeiten wechselten nun wieder ständig die Bandmitglieder, und obwohl Frontmann Charlie Harper schließlich als einziges Gründungsmitglied mitspielte, löste sich die Band nicht auf. Mit den Alben Diminished Responsibility und Endangered Species, mit denen die Tradition fortgeführt wurde, bei offiziellen Alben den Anfangsbuchstaben der Titel dem Alphabet folgen zu lassen, änderten sie jedoch ihren Sound in Richtung Hardrock und Heavy Metal. Die Band reiste in den folgenden Jahren durch halb Europa mit Stationen in Holland, Osterreich, der Schweiz und Deutschland. In Finnland spielten sie als Vorgruppe von Hanoi Rocks und in den USA spielten sie einige Konzerte in Los Angeles, Chicago und Detroit. Im Frühjahr 1983 gaben sie als erste Punkrockgruppe, die ein kommunistisches Land betrat, einige Vorstellungen in Polen. Die Band ist bis heute noch weltweit unterwegs und spielt hauptsächlich in Clubs und auf Festivals

T. V. Smith (* 5. April 1956 in Hornchurch, Essex; auch TV Smith, eigentlich Tim Smith) ist ein englischer Musiker und Singer-Songwriter. Weil Smith der häufigste Nachname in Großbritannien ist und das Fernsehgerät den meist genutzten Haushaltsgegenstand darstellt, nennt er sich im Vornamen seit Gründung der Adverts nach der Abkürzung für Television.

1956 bis 1979: Jugend und frühe Erfolge mit den Adverts

T. V. Smith wurde in Hornchurch geboren. Er lebte seit seinem neunten Lebensjahr in North Tawton, in der Grafschaft Devon und besuchte das College in Torquay. Bereits in der Schulzeit wurde er an einigen nationalen Schreibwettbewerben für seine Lyrik ausgezeichnet. 1973 spielte er in der Schülerband „Slaby Witness“ für die er eigene Texte verfasste. Gleichzeitig versuchte er sich darin, kurze surrealistische Filme zu drehen. Mit achtzehn Jahren besuchte er die Kunstschule in Bideford und gründete dort die Band Sleaze. Das gleichnamige Album der fünfköpfigen Schülerband entstand innerhalb von zwei Stunden, kostete £ 38,88 inklusive Studiomiete und es wurden 50 Stück davon gepresst.

Musikalisch beeinflusst von Iggy Pop, The Velvet Underground, New York Dolls und den Sex Pistols zog er 1976 nach London, wo er sich der Punkszene anschloss und 1977 zusammen mit seiner Lebensgefährtin Gaye Advert die Band The Adverts gründete. Als Sänger der Punkband, für die er sämtliche Texte schrieb, erlebte er einen schnellen Erfolg in den Britischen Charts durch die Singles One Chord Wonders und Gary Gilmore’s Eyes und dem Album Crossing the Red Sea with The Adverts.

Ende der 1970er-Jahre arbeitete Smith mit Richard Strange zusammen, der zudem auf dem zweiten Album Cast of Thousands von The Adverts als Gastmusiker zu hören ist. Die fünfzehn Musikstücke, die beide Musiker zusammen schrieben, wurden nie verlegt; sieben davon sind seit dem Jahr 2005 über Stranges Webseite unter dem Titel Raw Meet for the Missionaries als Download zu erhalten.