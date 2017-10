Ukrainisches Popkonzert mit Ani Lorak

Aufgrund der zahlreichen Anfragen und Wünschen von Fans, ist es wieder so weit! Ani Lorak 2017, wieder in Deutschland, mit der Show Karolina. Die Show Karolina, ist die unverwechselbare Stimme der Sängerin, die das Publikum von der ersten Minute an verzaubert. Die spektakulären Tanzvorführungen, auffällige Kostüme und bunte Dekoration bestechen durch Eleganz und Anmut. Jeder Auftritt wird durch eine atemberaubende choreographische Performance begleitet. Die Zuschauer erleben während der zweistündigen bunten Licht-Show eine Reihe von Spezialeffekten, schicke Kostümen und bunte Dekoration.

