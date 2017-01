Ulan und Bator

Was die beiden so ganz ohne Requisiten oder technischen Schnickschnack auf der Bühne so ablassen, mag für den einen oder anderen zwar gewöhnungsbedürftig sein, einzigartig und höchst unterhaltsam ist es aber allemal.

Denn wenn die Schauspieler Sebastian Rüger und Frank Smilgies sich ihre gehäkelten Bommelmützchen überziehen, scheint die erwachsene Welt der Logik wie ausgeschaltet und einen ganz eigene Form der Absurdität zieht ein.

Vielleicht am ehesten im Geiste der legendären Monty-Python-Fernseh-Shows zappen sich die beiden durch einen haarsträubenden Abend voll wortwitziger Kalauer, eingestreuter Werbepausen, körperbetonter Sketche, getanzter und gesungener Musikeinlagen, dadaistisch anmutendem Nonsens, hochkultureller Einlagen und Zitate aus über 2000 Jahren Theatergeschichte oder krude Parodien.

„Der lustige Irrsinn hat nicht nur Methode, sondern auch Tiefgang“, schrieb die Süddeutsche Zeitung.

Preise:

Deutscher Kabarettpreis 2011 (Sonderpreis)

Deutscher Kleinkunstpreis 2010 (Sparte: Kleinkunst)

Memminger Maul 2011

Stuttgarter Besen 2010 (Hölzerner Besen)

Herborner Schlumpeweck 2010

Passauer Scharfrichterbeil 2009