„Illusionen einer Ehe“ ist um es in drei Worten zu sagen: „eine geniale Komödie!“. Am Freitag, 16.03.2018 entführt Sie das Tournee Theater Stuttgart im Rathausfoyer des Rathauses in Eric Assous (aktuell der erfolgreichste und mehrfach ausgezeichnete französische Komödienautor) Welt mit umwerfendem Humor und Gags und bringt beste Theaterunterhaltung nach Großbottwar.

Mit "Illusionen einer Ehe" bietet Eric Assous französisches Boulevardtheater von gehobenem Niveau. Vom ersten Augenblick fesselt das Stück, macht manchmal richtig schwindlig und bleibt spannend bis zum Schluss. Dem Zuschauer wird das Gefühl vermittelt, Zeuge einer heimlich installierten Überwachungskamera zu sein - kein Schauspiel, sondern ein "Live act".