Umzug und Kinderball in Kiebingen

Am Fasnetsdienstag, 28.02.2017 nach dem von den Kiebinger Eierlesern organisiertem Umzug durch Kiebingen und der traditionellen Fasnetspredigt am Kiebinger Rädlesbrunnen, geht es los zum Kinderball in die Sülchgauhalle Kiebingen.

Die Kinder der Butzenzunft Kiebingen e.V. haben auch in diesem Jahr wieder mit viel Engagement und Freude ein buntes und lustiges Programm vorbereitet und freuen sich auf viele Besucher. Der Musikverein Kiebingen sorgt für musikalische Unterhaltung. Am Abend ab 19:00 Uhr findet der Kehraus mit den Eierlesern statt. Anschließend Fasnetsverbrennung am Kiebinger Rädlesbrunnen.