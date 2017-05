Una und Ray

Regie: Benedict Andrews, Großbritannien 2017, 94 Minuten, FSK: 12 Jahre

Einst hatten der Mittdreißiger Ray (Ben Mendelsohn) und die 13-jährige Una (Ruby Stokes) eine leidenschaftliche Affäre. Die verbotene Beziehung zwischen den beiden ging zu Ende, als Ray Una bei der gemeinsamen Flucht schließlich sitzen ließ, anschließend wurde er verhaftet und zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Doch dann entdeckt Una (jetzt: Rooney Mara) Ray 15 Jahre später zufällig auf einem Zeitungsausschnitt wieder und taucht so eines Tages unangekündigt an Rays Arbeitsstelle auf. Seit er seine Strafe abgesessen hat, hat der seinen Namen geändert und geheiratet und versucht, ein ganz normales Leben als leitender Angestellter in einer Fabrik zu führen. Während Ray mit der Vergangenheit und ihrer Liaison abgeschlossen hat, ist Una noch nicht über die Beziehung hinweg. Für sie besteht noch einiges an Klärungsbedarf…