Wir gründeten die Folkrock-Band UNDER CONSTRUCTION, um musikalisch dort weiterzumachen, wo eine ganze Generation am Lagerfeuer aufgehört hatte – aus Freude an der Musik, ohne Perfektionismus, aber mit dem gebotenen Respekt vor den Songs unserer musikalischen Sozialisation. Auf unserer Playlist stehen deshalb vor allem Klassiker der Rockmusik aus den vergangenen sechs Jahrzehnten. Aber wir spielen natürlich auch aktuelle Songs – allerdings nur solche, die in dieser Tradition stehen und das Potenzial haben, selbst einmal unvergesslich zu werden.

Wir freuen uns sehr auf einen schönen Abend am 15. September 2017 und auf ein Publikum, das im Kapuz in Rottenburg handgemachte Musik erleben möchte – und es wird sein, wie damals am Lagerfeuer……