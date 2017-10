Ein Schreckensszenario vom Aufstand einer gedemütigten Spezies gegen ihre Peiniger, eine Parabel auf die gesellschaftlichen Missstände, nicht nur in Ungarn...

Ein Mädchen fährt mit dem Fahrrad durch ein unheimlich menschenleeres Budapest. Auf einer Brücke radelt sie an einem Auto mit offenen Türen vorbei, weit und breit kein Fahrer in Sicht. Als würde sie eine diffuse Gefahr spüren, schaut sie sich um: So wie einst dem Rattenfänger von Hameln die Ratten folgen ihr Heerscharen streunender Hunde, die sich auf rätselhafte Weise gegen die Menschheit verschworen haben. Schon die ersten Bilder von Kornél Mundruczós Film wirken beunruhigend. Der ungarische Regisseur entwirft ein Schreckensszenario vom Aufstand einer gedemütigten Spezies gegen ihre Peiniger, eine Parabel auf die gesellschaftlichen Missstände, nicht nur in Ungarn, sondern in der ganzen Welt. Schleichend entwickelt sich die Geschichte und weckt Erinnerungen an Hitchcocks „Vögel“. Gedreht wurde ohne Computeranimation ganz real auf den Straßen von Budapest, mit Hunden, die keine Statisten sind, sondern von Tiertrainern angeleitete Schauspieler, die in Cannes mit einer „Hunde-Palme“ ausgezeichnet wurden.Alles beginnt mit einer scheinbar harmlosen Maßnahme zur Regulation der Hundezucht. Um reinrassige Vierbeiner zu begünstigen, werden Mischlingshunde in Ungarn mit einer hohen Steuer belegt, woraufhin massenhaft Hundebesitzer ihre Mischlinge aussetzen. Bald sind die Tierheime hoffnungslos überfüllt. Verzweifelt sucht die dreizehnjährige Lili ihren geliebten Hagen, den ihr Vater ausgesetzt hat. Hagen hat sich inzwischen einem kleinen Rudel Streuner angeschlossen und muss schmerzlich erfahren, dass nicht alle Menschen beste Freunde sind. Das ehemalige liebe Haustier muss den städtischen Hundefängern entkommen, wird von einem ausgefuchsten Bettler verhökert und gerät in die Hände eines Kampfhundtrainers, der mit grausamen Methoden seinen Kampfgeist anstachelt. Als er schließlich im Tierheim landet, zettelt er als Anführer der entrechteten Hunde einen Aufstand gegen die Menschen an. Und Lili ist die Einzige, die den Krieg zwischen Hund und Mensch noch aufhalten kann...