× Erweitern Loco

Loco & Jam and Friend’s: Loco & Jam ein erfolgreiches Techno Duo die von England anreisen, halten für den Abend ein ganz besonderes Dj Set bereit, dass es so noch nicht gegeben hat! Mit von der Pati sind bekannte Local Dj’s wie Nikola Septem,Sofie Sapuna, Ting und Per.plexx die man öfter in der Region zuhören bekommt, verleihen dem ganzen den letzten Schliff!