Unheilige Party

Wieder einmal feiert Zelle die traditionelle X-Mas Party. In gemütlichem Ambiente treffen sich die Leute von früher und heute, um in alten Erinnerungen und Gedanken an die Zukunft zu schwelgen. Und ebefalls wie immer legen various Zelle-DJs den Abend über auf und lassen einen quirligen Mix aus allen Zeiten und Genres laufen. Kommt vorbei, lasst euch diesen Spaß nicht entgehen.