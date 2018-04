Neuseeland war bislang nicht unbedingt als Exporteur von großartigen Bands bekannt. Im Windschatten des australischen Indie-Wunders haben sich zuletzt aber einige Acts die lange Überfahrt auf die Nordhalbkugel verdient. Eine davon ist Unknown Mortal Orchestra, das musikalische Vehikel von Ruban Nielson, der als eigenwilliger Querkopf mit Hang zu großen Melodien und mitreißenden Grooves ein wachsendes internationales Publikum begeistert.Der Durchbruch gelang spätestens 2015 mit dem Album „Multi-Love“ oder genauer gesagt mit dem Song „Can't keep checking my phone“, der seine Popularität der Platzierung im Soundtrack eines beliebten Fußball-Videospiels verdankt. Kein Wunder, denn die eigenwillige Mischung aus groovigem Soul und elektronischen Sounds greift die Psychedelik von Bands wie Tame Impala auf und transportiert sie unter die Diskokugel.Kurz vor Weihnachten 2017 erschien eine ausgedehnte Single, in diesem Fall das 28-minütige Spacerock-Indie-Monster „SB-05“ mitsamt passendem Video. Das hat mittlerweile Tradition, darf aber erfahrungsgemäß nicht als Vorgriff auf das nächste Album verstanden werden. Das erscheint im Frühjahr und darf bei Unknown Mortal Orchestra wie immer mit großer Spannung erwartet werden. Ebenso wie die seltenen Liveshows auf Tour, bei denen nicht nur musikalische Grenzen überschritten werden.Präsentiert wird die Tour von Bermudafunk, Rolling Stone, kulturnews, taz., ByteFM und noisey.