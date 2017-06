Untendrunter mit Toni Rios

TONI RIOS (Soap Records / Frankfurt)EMANUELE RIZZO (Klangsynthese) MORE.BID (Uneed Kollektiv)MAMOOD (Halle 02)

Für spanische Landsleute haben wir, wie Ihr wisst, besonders viel übrig in diesem Haus. Einer, den wir immer wieder gerne zu uns einladen, ist zwar in Hessen geboren, hat aber spanische Eltern und den passenden klangvollen Namen: Toni Rios ist einer der nur eine handvoll Leute, die für die Frankfurter Techno-Szene der 90er stehen und gleichzeitig eine bis heute ununterbrochen laufende Karriere haben. Mit Auftritten im legendären Omen fing er an, als Resident war er bis zum Closing 2012 im Cocoon Club am Start. Ins Bukowski hat in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere Nacht verbracht, weil sein fetter Sound hier super passt. Genau das steht heute wieder auf der Agenda, und Emanuele Rizzo, More.Bid und Mamood gibt’s zur noch Verstärkung dazu.