Faschingsumzug

Die sogenannte fünfte Jahreszeit wird auch in Boxberg sehr ausgelassen gefeiert. In dieser Zeit findet eine Nacht der Narren, eine Prunksitzung für Kinder sowie eine für die Erwachsene statt. Der Umzug am Faschingsdienstag setzt dem ganzen noch die Krone auf. Am gleichen Abend findet noch die Geldbeutelwäsche statt, da die Geldbeutel bis hierhin bei einigen sprichwörtlich geleert sind.

Es gibt in Boxberg vier verschiedene Faschingsvereine.

Narrhalla Boxberg e. V.

Bocknarrenzunft Boxberg

Guggenmusik Umpferpforzer Boxberg e. V.

Guggenmusik Wölchinger Wölfe e. V.

Narrhalla Boxberg

Die Geschichte der Narrhalla Boxberg beginnt im Jahre 1884. Die Narrhalla besteht aus dem Elferrat und den Elwedritschefänger. Die ersten Exemplare des heutigen Buchfinks hießen damals noch „Närrischer Anzeiger“. Jedes Jahr wird am „Schmutzigen Donnerstag“ der Buchfink gedruckt und in jedem Haushalt in Boxberg und seinen 12 Ortsteilen verkauft. Im Buchfink werden alle Geschichten gedruckt die im Laufe des Jahres passierten und bei denen sich jemand die Mühe gemacht hat und sie auf Papier geschrieben hat. Sie bringen jedermann zum Lachen und decken so einigen Schabernack auf.