Unternehmerforum Digitalisierung

Das Sparkassen Unternehmerforum gibt Ihnen einen Überblick, wichtige Hinweise und nützliche Tipps zur Digitalisierung in unserer Region. Erleben Sie im direkten Gespräch mit unseren Ausstellern verschiedene Innovationen und lernen Sie aus möglichen Rückschlägen und Erfolgen der Experten.

Freuen Sie sich am Freitag, 23. Februar 2018 auf ein spannendes Forum und informative Vorträge rund um das Thema Digitalisierung.

Themenforum 1: Handel

An der Digitalisierung führt für den Handel kein Weg vorbei. Aufgrund des harten Wettbewerbs und deutlich sinkender Gewinnmargen müssen die Unternehmen an ihrer Profitabilität arbeiten und ihre Effizienz steigern. Der Kunde erwartet ein nahtloses Einkaufserlebnis auf möglichst allen Kanälen. Immer wichtiger werden daher Big Data-Analysen in Echtzeit, um stets das passende Produkt auf dem richtigen Kanal anzubieten. Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Referenten.

Themenforum 2: Unternehmensabläufe

Seien es Lagerplätze, die automatisch melden, wenn der Bestand knapp wird oder Produkte, die mitteilen, auf welche Weise sie bearbeitet werden müssen: Mithilfe digitaler Technik können Personen, Dinge und Maschinen heute miteinander kommunizieren. Durch eine Optimierung der Unternehmensabläufe wird eine weitgehend selbstorganisierte Produktion möglich, die sämtliche Lebenszyklen eines Produktes umfasst und wertvolle Ressourcen einspart.

Themenforum 3: Interaktion Mensch und Maschine

Das „Internet of Things“ (IoT) ist der Beschleuniger für die Digitalisierung. Oft handelt es sich um vertraute Alltagsgegenstände:Gebäude, Geräte, Maschinen und Kleidung, die von Software gesteuert werden und mit ihrer Umwelt interagieren. In den nächsten drei Jahren werden circa 20 Milliarden IoT-Geräte installiert sein, die eine unvorstellbare Menge an Daten in hoher Geschwindigkeit und unterschiedlichster Qualität generieren. Erfahren Sie mehr über diese spannende Entwicklung.