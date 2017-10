Unterwegs in der Alltagswelt des 17. Jahrhunderts

Von der bäuerlichen Alltagswelt zum eleganten genre noble - Themenführung am 10. November in der Kunsthalle Würth

Hier komische Vorleser und lustige Gesellschaften in Wirtshäusern oder würfelspielende Knaben auf der Straße – dort Stillleben mit feinem Porzellan, Globen, Kakadus oder weißen Pfauen. Die genannten Sujets verraten, dass sich das Interesse der Künstler im Verlauf des 17. Jahrhunderts stilistisch und inhaltlich entscheidend verändert. Aus zunächst patriotischen Themen des Alltags werden insbesondere in den Niederlanden zu Ende des Jahrhunderts identitätsstiftende elegante Bilder für aufstrebende Stände, die sich eher an einem höfischen, als an einem republikanischen Kontext orientieren.