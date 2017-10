Unterwegs zur Kunst: Cézanne in Karlsruhe

Paul Cézanne (1839-1906) hat als Maler, Zeichner und Aquarellist ein überaus facettenreiches Werk geschaffen. Aufgrund seiner Tendenz zur Abstraktion der Bildelemente gilt er als wichtiger Wegbereiter der Moderne. Er hatte den Anspruch, die Malerei auf der Grundlage der klassischen Kunst zu erneuern.

Zahlreiche hochkarätige Leihgaben aus internationalen Sammlungen werden in Karlsruhe zu sehen sein, darunter Werke aus dem J. Paul Getty Museum in Los Angeles, dem Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid, dem Museum of Modern Art in New York, dem Musée d´Orsay in Paris sowie dem Puschkin-Museum in Moskau.

Es sind zwei Führungen von jeweils 60 Minuten Dauer um 12 Uhr und um 12:15 Uhr reserviert.

Die Zeit nach den beiden Führungen steht bis zur Abfahrt um 19 Uhr zur freien Verfügung in der Kunsthalle und im nahegelegenen Stadtzentrum von Karlsruhe (Karlsruher Schloss, Verfassungsgericht und Christkindelmarkt befinden sich in der Nähe).

Abfahrt mit dem Bus in Crailsheim um 9:00 Uhr, Zustieg in Westernach (P+R) um 9:30 Uhr und in Öhringen (Ö-Center, Austraße) um 9:45 Uhr möglich. Rückkehr nach Crailsheim voraussichtlich gegen 21:30 Uhr.