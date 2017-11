× Erweitern Upfunkcoolo

Seit mehr als 20 Jahren spielt die 11-köpfige Stuttgarter Funkformation in nahezu unveränderter Besetzung jeden Konzertsaal an den Rand einer Abrissgenehmigung. Dafür gibt`s zwar keine Grammies und auch ein Nummer-Eins Hit war ihnen bisher verwehrt, jedoch in Sachen Partyerlebnis muss man geduldig sein, um Ebenbürtiges zu finden. Eine Mischung aus Funk und Soul mit Elementen aus Pop, Rock, Jazz, Blues und Hip-Hop in Kombination mit Spaß an der Sache, das ist der Antrieb für ihren Umtrieb. Drei CD´s, eine Live-Aufnahme und eine Maxisingle wurden bisher veröffentlicht. Im Vordergrund steht aber ganz klar die Live-Performance. Konzerte mit Johnny Guitar Watson (das ewige Licht leuchte ihm), Sister Sledge, Curtis Mayfield, Mother`s Finest, Manu Dibango, Johnny Guitar Watson stehen als Referenz auf ihrer Liste. Upfunkcoolo gilt laut Stuttgarter Zeitung als "die schärfste Partyband im wilden Süden". Das alles klingt nach viel Leidenschaft und Spaß - und genau das bekommt man zu hören und zu sehen. Denn nicht umsonst heißt das Motto der Band: "We make your life a Party"!

Besetzung (Änderungen möglich):

Tanja Telschow, Bernd Kammerer (voc); Jochen Wilhelm, Eberhard Kurz (keys); Friedeman "Bidda" Rühle (b); Oliver Wicke (guit); Peter Knapp (dr); Sven De Waal (perc); Claus-Peter "Daisy" Daissler (tp); Till Kaz (sax); Ralf " Ralle" Stotz (tmb); Alf Neustadt (technics)