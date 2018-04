Urban Art Festival: Diversity Jam #2 - Graffiti & Beats

Die Unterführung am Friedhofsdreieck wird - mit freundlicher Genehmigung durch den Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Schwäbisch Hall - künstlerisch gestaltet: Geplant sind Wandgestaltungen, die kollektiv oder von Solo-Künstler*innen umgesetzt werden. Begleitet von Live-Acts und DJs.

Am 14. Oktober 2017 fand im Rahmen der Haller Kunstnacht in der Unterführung am Hotel Hohenlohe die erste Diversity Jam statt. Im Zentrum stand ein Farbkonzept - vielfältig interpretiert von lokalen und überregionalen Künstler*innen.

Am 12. Mai 2018 wird mit demselben Konzept daran angeknüpft und mit ca. 20-25 Künstler*innen die Unterführung am Friedhofsdreieck gestaltet. „DIVERSITY JAM - Graffiti&Beats“ ist non-profit und ehrenamtlich organisiert.

Unterstützer:

- Montana Cans Heidelberg (Sprühdosen und Künstlerbedarf)

- Schierle Malerbetrieb Schwäbisch Hall (Grundierung)

- Radio Sthörfunk

- Club Alpha 60

- Kulturbüro