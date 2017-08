Urban Dance Machine ist eine Hommage an die US-amerikanische Disco-Kultur der 1970er Jahre und soll den Besucher entführen in die große Zeit der "Disco- Musik".

Eine 12-köpfige Live-Band präsentiert rund zweieinhalb Stunden lang die größten Hits dieser Zeit, die von 4 Sängern und Sängerinnen authentisch präsentiert werden. Fünf Profitänzer bestechen mit einer atemberaubenden Choreographie. Original Filmausschnitte und Visuals aus dieser Musik-Epoche machen den ganzen Abend zu einer einzigartigen Zeitblase für alle Freunde und Liebhaber dieser Ära. Die Klassiker von "Gloria Gaynor" oder "Donna Summer", "Boney M" und "The Chic" werden präsentiert mit dem einzigartigen Sound dieser Zeit. Songs wie „Never Can Say Good Bye“, „On The Radio“ , „Sunny" und "Le Freak" lassen keine Zweifel aufkommen, dass es hier um das "Tanzen" und "Spaß" haben geht!

Urban Dance Machine lädt das Publikum dabei nicht nur zum Hören und Schauen ein, sondern animiert vor allem zum interaktiven mittanzen! Die in Europa bislang einzigartige Show ist eingebettet in ein Gesamtkonzept: Ein Ambiente á la Studio54 (New York) mit drehender Discokugel und passender Musik von CD bringt die Gäste in der Halle schon vor Beginn der Live-Show in die richtige Stimmung. Nach 2,5 Stunden Power auf der Bühne geht die Performance nahtlos in die After Show Party mit DJ über!

Dann heißt es lange noch: Dance, Dance, Dance!

Eintritt: € 28,50

Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr (DJ), 20.30 Uhr Konzert

Rollstuhlfahrer bitte wegen der Platzierung nicht über das Internet buchen, sondern vorab direkt an das Palatin wenden unter Tel. 06222 – 582660 oder 06222-582640.

Die Theaterkasse ist zu den folgenden Öffnungszeiten (Mo & Do 17:00 – 20:00 Uhr, Sa 10:00 – 12:00 Uhr) besetzt und unter 06222 – 582660 für telefonisch zu erreichen.