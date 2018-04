Urban Dance Machine am 1. Juni 2018 im Palatin!

Urban Dance Machine ist die europaweit einzige Music-Show, die sich ausschließlich der US-amerikanischen Disco-Musik der 1970er Jahre verschrieben hat. Neun Instrumentalisten und vier Sängerinnen und Sänger liefern den authentischen Sound und bringen das Beste auf die Bühne, was die Disco-Ära zu bieten hatte. Ein Ensemble von Tänzern und ausgefeilte visuelle Effekte sorgen für zusätzliche Stimmung und animieren das Publikum zum Mitmachen. Es darf also nicht nur getanzt werden, nein, es soll getanzt werden!

URBAN DANCE MACHINE ist keine reine Bühnenshow, sondern vielmehr eine Zeitreise in die 70er Jahre. Musik, Tänzer, Outfits, Drinks – alles passt. Am Ende geht die Performance nahtlos in die After Show Party mit DJ über. Also kramt eure Schlaghosen aus dem Schrank, wagt euch mit Plateauschuhen aus dem Haus und tanzt mit uns!

Seid mit dabei, wenn sich unser Staufersaal in eine Disco im Stile des legendären New Yorker Nachtclubs „Studio 54“ verwandelt.