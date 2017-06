Urban Islands 2017

Die Einrichtungen und Lokale am Kleinen Schlossplatz hauchen an diesem Wochenende dem Platz zwischen Königstraße und Theodor-Heuss-Straße urbanes Leben ein. Objektinstallationen und botanische Elemente inszenieren den Kleinen Schlossplatz als einen Ort, der mitten in der belebten Stuttgarter City zum Abhängen, Ausspannen und Feiern einlädt. Es gibt ein umfangreiches kulturelles und musikalisches Programm sowie vielfältige kulinarische Genüsse. Das Kunstmuseum Stuttgart bietet an dem Samstag und Sonntag ganztägig freien Eintritt.

Programm:

Do, 29.Juni - 02. Juli 2017

STREETFOOD UND KULINARIK

An allen vier Tagen zaubert Moes’s Smokers leckeres Pulled Pork. Der Asphaltsurfer by Schräglage zaubert saftige Burger und Streetfood. Für Groß und Klein bietet die Eismanufaktur Claus mit ihrem Bulli eine willkommene Erfrischung in gefrorener Form: Hausgemachte Eiskreationen aus regionalen und natürlichen Zutaten. Holanka wird mit »Gustav

– dem nostalgischen Kaffeemobil

– Kaffeespezialitäten, Hochland

- Cocktails, Iced

- Getränke und für den kleinen Hunger Brownies und Muffins anbieten.

LITERATUR

Die Buchhandlung Wittwer bietet im Bücherzelt bei den Urban Islands Bücher zum kleinen Preis. Je Buch nur 4 Euro, 5 Bücher zu 15 Euro. Kommen–Stöbern–Finden!

Donnerstag und Freitag 11– 20 Uhr, Samstag 10–20 Uhr.

Am Freitag, den 30. Juni, ist ab 18 Uhr die Berliner Bloggerin und Journalistin Ronja von Rönne zu Gast und liest aus ihrem aktuellen Buch »Heute ist leider schlecht«die besten Kolumnen über den Irrsinn unserer Zeit. Eintritt frei

MUSIK

Am Donnerstag übernimmt Manuel Brenner ab 16 Uhr mit seinem groovigen, melodischen Sound das Urban Islands-Outdoor-Dsk. Im Anschluss geht es im Waranga mit Niklas Ibach (FOUR ARTISTS/Berlin) weiter. Am Freitag ist Jochen Junker auf dem Kleinen Schlossplatz zu hören, im Anschluss heizt Grizzly (GRIZZLY NATION/Berlin) dem Waranga ein. Für Samstag gibt es zuerst ein sommerliches Gute Laune-Set von TurntableGossip , am Abend steht dann Till von Sein (SUOL/Berlin) auf dem Programm. Den Sonntag lässt Leif Müller ausklingen.

KUNST

Das Kunstmuseum Stuttgart bietet am Samstag und Sonntag ganztägig freien Eintritt in die Sammlung. Dazu gibt es einen Rätselspaß für Familien: Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren erhalten an der Museumskasse ein kostenloses Kunst -Rätsel. Spannende Aufgaben warten auf die Kinder, die es in Begleitung eines Erwachsenen in der Sammlung zu lösen gilt.

(Öffnungszeiten Museum: Di-So 10–18 Uhr, Fr 10–21 Uhr)

FAMILIE

Am Sonntag wird auf dem Kleinen Schlossplatz ein Clown für beste Stimmung sorgen.