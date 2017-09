Urban Prayers Eröffnungsveranstaltung

Reithalle

Das BürgerTheater Ludwigsburg inszeniert seit 1988 in meist 2-jährigem Abstand große spartenübergreifende Theaterprojekte, bei denen professionelle Schauspieler/innen, Tänzer/innen, Musiker/innen und Medienkünstle/rinnen gemeinsam mit Amateur/innen aus Vereinen und Kulturorganisationen aus der Region Ludwigsburg auf der Bühne stehen. Hierzu gehören u.a. die Inszenierungen von Odyssee (1988), Dichterhimmel (1994) Revolution (1998), Nibelungen (2011) und zuletzt Akte Oppenheimer (2015). Produziert und organisiert werden die Projekte von der Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit einem professionellen künstlerischen Leitungsteam, das neben der künstlerischen Leitung aus Dramaturgie, Regie, Ausstattung und technischer Leitung besteht. Im diesjährigen Luther-Jubiläumsjahr greift das BürgerTheater die Vielschichtigkeit des gegenwärtigen religiösen Lebens in Deutschland und speziell in Ludwigsburg auf. Textgrundlage ist das Buch und Theaterstück "Urban Prayers" von Björn Bicker. Ein poetischer und inspirierender Theatertext, entstanden aus Interviews, die der Autor mit jungen und älteren Gläubigen, mit Liberalen und Fanatikern verschiedener Religionsgemeinschaften geführt hat. Dabei geht es hauptsächlich um die alltäglichen Formen des religiösen Lebens, um Identität, Kultur, Heimat, Rituale, Gebräuche, um Unterschiede, aber auch viel um Gemeinsamkeiten, vor allem, was die Werte des Zusammenlebens betrifft. Es ist kein Stück, das auf Charakteren und Dialogen aufgebaut ist, sondern ein „Chor der gläubigen Bürger“ stellt Fragen zur Vielschichtigkeit des religiösen Lebens in Deutschland – Fragen, die wir alle schon einmal stellen wollten - und gibt gelegentlich auch erstaunliche und überraschende Antworten. In unserer Inszenierung kommen durch Musik, Licht, ein zentrales Bühnenobjekt und choreografische Elemente ergänzend universelle Aspekte aller Religionen auf die Bühne: Sinnsuche, tiefer ernsthafter Glaube und Spiritualität – aber auch die zerstörerische Kraft von Fanatismus, Fundamentalismus, Hass und Machtansprüchen, die offensichtlich in allen Religionen entstehen können, werden thematisiert. Bei diesem BürgerTheater-Projekt entsteht an jedem Abend ein neues und einzigartiges Theater-Erlebnis. Mit unserer Inszenierung besuchen wir zwischen 20. Oktober und 4. November 2017 vier unterschiedliche Religionsgemeinschaften in Ludwigsburg und laden zusätzlich zu 2 interreligiösen Sondervorstellungen ins Kunstzentrum Karlskaserne ein. An jedem der 6 Vorstellungsabende wird eine ganz neue und jedes Mal besondere Aufführung entstehen. Denn in die mit 4 Schauspieler/innen fest einstudierten Szenenfolge von "Urban Prayers" sind gliedernde Lücken eingebaut, in die jede Partner-Gemeinde jeweils eigene Klänge, Musik, Gesang, Spielszenen, Rituale oder andere Kulturbeiträge einbringen wird (z.B. Kirchenchor, Gospels, spirituelle und folkloristische Musik, traditionelle Zeremonien, Derwischtänze usw.). So wird jede der Vorstellungen anders und einzigartig, und wesentlich von den Beiträgen und Räumen der Partnergemeinden geprägt. Schon seit September 2016 wurden von unserem Leitungs-Team viele Religionsgemeinschaften und Gemeinden in Ludwigsburg besucht, Gespräche geführt, Möglichkeiten und Ideen ausgetauscht. Unsere Ludwigsburger Theater-Pilgerreise führt uns schließlich in die Erlöserkirche der ev. Kirchengemeinde West, die Kath. Kirche St. Johann, die DITIB-Moschee und die Alevitische Gemeinde Ludwigsburgs. Den Auftakt macht eine interreligiöse Veranstaltung in der Reithalle des Kunstzentrums Karlskaserne mit musikalischen Beiträgen mehrerer Glaubensgemeinschaften. Am Ende steht wieder eine religionsübergreifende Veranstaltung in Kooperation mit der internationalen Musikerinitiative TRIMUM und dem „Dialog der Religionen“/Büro für Migration und Integration der Stadt Ludwigsburg.

Bei dieser Abschlussaufführung am 4.11. können interessierte Sänger/innen jeglicher Herkunft und Glaubensrichtung mitwirken. Dazu findet am 3. und 4.11.2017 ein interreligiöser Chorworkshop mit professionellen Musike/rinnen und Theolog/innen von TRIMUM statt. Interessierte können sich vom 11.09.-06.10.2017 unter integration@ludwigsburg.de oder 07141/910-4042 melden. Die Teilnahmebenachrichtigung erfolgt am 10.10.2017.

Künstlerische Leitung/ Dramaturgie: Rainer Kittel

Produktionsleitung: Bettina Gonsiorek

Regie: Axel Brauch

Bühnen- und Kostümbild: Gesine Pitzer

Dramaturgie/Recherche: Christine Macco

Theologische Beratung: Georg Schützler

Schauspiel: Yahi Nestor Gahe, Corbinian Deller, Cecilia Hafiz, Alexandra Mahnke

Sa, 21.10.2017, 19h Eröffnungsveranstaltung - Reithalle im Kunstzentrum Karlskaserne,

Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

So, 22.10.2017, 18h Evangelische Erlöserkirche, Osterholzallee 51, 71636 Ludwigsburg

Sa, 28.10.2017, 19h Katholische Kirche St. Johann, Gänsfußallee 22, 71636 Ludwigsburg

So, 29.10.2017, 15.30h DITIB-Moschee Ludwigsburg - Heilbronner Str. 34, 71634 Ludwigsburg

Mi, 01.11.2017, 16.30 und 19.00h Alevitische Gemeinde - Osterholzallee 142, 71636

Ludwigsburg

Sa, 04.11.2017, 19h Interreligiöser Abschluss in Kooperation mit Trimum und dem Dialog der

Religionen/Büro für Migration und Integration- Reithalle im Kunstzentrum Karlskaserne,

Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Offener Workshop 3./4.11.2017