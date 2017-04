Ursa Koch: Die Strandgängerin

Was tun, wenn man plötzlich erfährt, dass der leibliche Vater ein kapverdischer Hafenarbeiter war und sich der Ehemann als raffinierter Betrüger entpuppt, nachdem die Kinder das Haus verlassen haben? Amelie Wagner zögert nicht. Sie packt heimlich ihre Koffer, kehrt Deutschland den Rücken und macht sich auf die Suche. Nach ihrem Vater, sich selbst und einem neuen Leben. In einem idyllischen Fischerdorf auf den Kapverden, wo immer die Sonne scheint und entspannte Menschen leben, sollte das gelingen, denkt sie und kauft dort ein Haus. Und dann? Dann kommt all das, womit niemand rechnet. Ein Jahr voller Turbulenzen. Ein Roman, so packend wie das Leben.

Ursa Koch war zwanzig Jahre lang als Redakteurin und Korrespondentin im In- und Ausland tätig, bevor sie sich ganz der Schriftstellerei widmete. 2002 erschien ihr Debütroman „Einmal ein König sein“. Seitdem hat sie mehrere Bücher veröffentlicht. Nach längeren Aufenthalten in Frankreich und Italien lebt sie heute auf der Schwäbischen Alb und auf einer kapverdischen Insel. Bereits die Erzählung „Im roten Schein des Nibiru“ (2012) und der Roman „Das Kapverdenhaus“ (2015) spielt auf einer der Inseln im Atlantik vor der Nordwestküste Afrikas.

