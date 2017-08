Eng verbunden mit dem Namenstag der Heiligen, einer Schutzpatronin des Münsters, ist der alljährliche Ursula-Jahrmarkt. Er findet in diesem Jahr am Sonntag, 08. Oktober von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Altstadt statt.

Zum allgemeinen Markttreiben mit zahlreichen Verkaufsständen in der Bauhofstraße und Unteren Schmiedgasse kommt ein verkaufsoffener Sonntag, an dem auch der Dinkelsbühler Einzelhandel geöffnet hat und zum Bummel einlädt. Dazu kommt die anheimelnde Atmosphäre der romantischen Gassen und Plätze Dinkelsbühls, die zu einem gemütlichen Herbstspaziergang und zum Kennenlernen entlegener Winkel der Stadt verführt.

Gelegenheit dazu bietet sich bei den Stadtführungen, die täglich um 11:00 Uhr und 14:30 Uhr ab dem Münster St. Georg angeboten werden. Wer weiter in die Geschichte der Stadt eintauchen möchte, dem sei ein Besuch des 'Haus der Geschichte Dinkelsbühl' empfohlen. Zur Stärkung nach dem herbstlichen Einkaufsbummel oder Stadtspaziergang, bietet die vielfältige Gastronomie Dinkelsbühls Leckerbissen wie gebackene Karpfen oder heimisches Wild.

I-Tüpfelchen eines gelungenen Familienausfluges nach Dinkelsbühl ist ein Rundgang mit dem Nachtwächter. Er beginnt seine Runde noch den ganzen Oktober über täglich um 21:00 Uhr beim Münster St. Georg und zieht gefolgt von Groß und Klein eine Stunde lang durch die Altstadt.