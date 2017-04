US-Autoren im Doppelpack

Grouse Country – ein fiktiver Staat in mittleren Westen der USA: davon handelt Tom Drurys Trilogie, aus der er am So. 28.5. um 13:00 Uhr beim Tübinger Bücherfest vorlesen wird. Die Trilogie erscheint im August 2017 bei Klett-Cotta. Die Trilogie besteht aus „The End of Vandalism“ (1994), 2012 vom Boston Globe als „bester humoristischen Roman über Demokratie des letzten Vierteljahrhunderts“ bezeichnet, „Hunts in Dreams“ (2000), ein „New York Times Notable Book“ und „Pacific“ (2003), was auf der Auswahlliste des „National Book Awards“ stand. Tom Drury stammt ursprünglich aus Amerikas mittlerem Westen, lebt jedoch momentan in Berlin. Er ist der Autor von fünf Romanen, zwei Drehbüchern und zahlreichen Kurzgeschichten. Er wurde als bedeutende Persönlichkeit in der amerikanischen Literatur bezeichnet (New York Times) und als größter Schriftsteller, von dem man nie gehört hat (The Independent).

Im Sommer 2017 wird Tom Drury eine Picador Gast-Professur für Literatur an der Universitär Leipzig am Institut für American Studies antreten.

Direkt im Anschluss um 15:00 Uhr liest die US-Autorin Emily Mitchell aus ihrer Geschichtensammlung „Viral“.

In englischer Sprache

Ort: Hinter der Stiftskirche, bei Regen im Gemeindehaus Lamm