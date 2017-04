US-Autoren im Doppelpack

Eine Geschichtensammlung der besonderen Art: Die Autorin Emily Mitchell ist am So. 28.5. um 15:00 Uhr beim Tübinger Bücherfest zu Gast und wird aus ihrer Geschichtensammlung “Viral” (W.W. Norton, 2015) vorlesen. Diese Sammlung verbindet das Gewohnte mit dem Magischen und Seltsamen, um Themen wie Vergänglichkeit, Entfremdung und die Suche nach einer Verbindung. Auch bekannte Konflikte wie Liebe und Einsamkeit werden auf magische und zugleich bekannte Weise verhandelt. Es finden sich Humor und Trauer, denn die Geschichten in „Viral“ beschreiben Situationen, in denen man dort verloren ist, wo man Zuhause sein sollte.

Emily Mitchell ist außerdem Autorin des Romans „The Last Summer of the World“ (W.W. Norton, 2007), dt. „Bilder eines Sommers“, Finalist beim „NYPL Young Lions Award“. Ihre Kurzgeschichten wurden in Harper’s, New England Review, Ploughshares und anderen Magazinen veröffentlicht. Emily Mitchell erhält außerdem Stipendien der Breadloaf Writer’s Conference, des Virginia Center for Creative Arts und der Ucross Foundation und unterrichtet an der University of Maryland.

Auch der US-Autor Tom Drury ist zu Gast beim Tübinger Bücherfest und liest um 13:00 Uhr aus seiner Grouse-Country-Trilogie.

In englischer Sprache

Ort: Im Garten des Evangelischen Stifts