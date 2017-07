US Car Treffen US Car Treffen US Car US Car US Car US Car

Am ersten Augustwochenende und erstmals an zwei Tagen wird das AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM zum Mekka aller US-Car Freunde. Beim beliebten US-Car Treffen können historische und außergewöhnliche US-Fahrzeuge aller Art bestaunt werden. Neben einem sehr großen Bereich für historische US-Fahrzeuge bis Baujahr 1987 gibt es eine Sonderfläche für außergewöhnliche US-Rat-Cars und Sonderumbauten. Somit reicht die Bandbreite nicht nur vom legendären Ford T-Modell bis hin zu den legendären Pink Cadillacs, sondern geht noch weit darüber hinaus. Eine Händlermeile, zahlreiche Gastronomieangebote u.a. American BBQ und natürlich coole Live-Bands sorgen dafür, dass es an diesem Wochenende garantiert nicht langweilig werden wird!

Besucherinfo