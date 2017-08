USA Update 2017 – Amerika in Zeiten Trumps

Donald Trump ist mit Abstand der kontroverseste Kandidat, der in der jüngeren Vergangenheit die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat. Seine Kampagne berief sich auf rechten Populismus, der sich gegen das Establishment wendet, radikale politische Überzeugungen und eine harsche Rhetorik gegenüber Minderheiten. Wie konnte dieser Anti-Politiker die Präsidentschaftswahl gewinnen? Wie viele seiner radikalen Kampagne-Versprechungen hat Trump bereits umgesetzt? Wie schreiten die Russland-Ermittlungen voran und wie geht er mit Kongresspolitik, Wirtschaft, Außenpolitik und einer tief gespaltenen amerikanischen Gesellschaft um? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Dr. Markus Hünemörder am Mo. 25.9. von 11:00 bis 15:30 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen im Rahmen eines Seminars für Lehrer, das sich mit Amerika in Zeiten Trumps auseinander setzt.

Dr. Markus Hünemörder unterrichtet an der LMU München und ist ein Experte in den Bereichen Recht, Geschichte, Politik und politische Kultur der USA.

In englischer Sprache