Useless ID + Pennysurfers + The Junktones

Useless ID touren mit ihrem neuen Album „State is Burning“. www.uselessid.net

Useless ID wurden 1994 in Haifa gegründet und sind Israels Aushängeschild in Sachen Melodic Hardcore. Die Band tourte bereits mit den Toten Hosen, NOFX, The Vandals und No Use for a Name. Nach ihrem umjubelten Auftritt im letzten Jahr als Support von Lagwagon beehren die Israelis die Faust nun zum zweiten Mal – diesmal als Headliner. Im letzten Sommer veröffentlichte Useless ID ihr aktuelles Album “State Is Burning” auf Fat Wreck Chords.