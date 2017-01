Lieder, Chansons und Songs von Jacques Brel, Hanns Eisler, Léo Ferré, George Gershwin,

Edith Piaf und Kurt Weill

Igor Strawinsky Suite Nr. 2 | Concerto in Re

Ute Lemper, Gesang

Kammerakademie Potsdam | Antonello Manacorda, Leitung

Mittlerweile in New York zu Hause, feiert der deutsche Superstar Ute Lemper in Konzerthäusern weltweit Erfolge. Nun ist die Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin wieder einmal dahin unterwegs, wo alles begann: Mit einem Koffer voller Lieder steigt das Stadtkind in der alten Heimat aus und präsentiert eine Reise zwischen ihren drei Herzensorten: Berlin, Paris und New York. Die Metropolen haben sie geprägt, bereichert und entflammt. Sie singt sich durch die Zeiten und Genres, spürt mit Kurt Weill und Hanns Eisler den Zwanzigerjahren nach, folgt Jacques Brel, Edith Piaf und Léo Ferré mit ihren Chansons nach Frankreich, mal melancholisch, mal aufmüpfig-frech. Schließlich gelangt sie an den Ort, der ihr schon lange Heimat geworden ist,

und lässt in Songs von George Gershwin und anderen Komponisten das musikalische Amerika

aufleben.

Begleitet wird die Lemper von der Kammerakademie Potsdam. Das Orchester der

brandenburgischen Landeshauptstadt spielt Produktionen für führende Klassiklabels ein und

wurde 2015 mit dem ECHO Klassik als »Ensemble / Orchester des Jahres« ausgezeichnet. Mit

Igor Strawinsky, einem Wanderer zwischen Europa und Amerika, begibt sich die