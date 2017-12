Uwe Kröger & Pia Douwes

× Erweitern Sabine Hauswirth Pia Douwes und Uwe Kroeger

Zwei grandiose Stimmen, zwei unvergessene Rollen und eine musikalische Liebesbeziehung, die seit 25 Jahren besteht: Die Rede ist von UWE KRÖGER und PIA DOUWES, bekannt aus dem Musical „Elisabeth“ - einer Liebesgeschichte, die bis heute Millionen in ihren Bann zieht.

PIA DOUWES als österreichische Kaiserin Elisabeth und UWE KRÖGER als der Tod erlangten auf der Musicalbühne weltweit Bekanntheit und eroberten die Publikumsherzen im Sturm. Anlässlich des 25. Jubiläums von „Elisabeth“ zieht es das „Traumpaar des Musicals“ wieder gemeinsam in das Scheinwerferlicht.

Zusammen mitihnen taucht das Publikum ab Januar 2018 in die wunderbare Welt des Musicals ein. Wir schreiben das Jahr 1992. In Wien treffen die damals noch unbekannten Musicaldarsteller, der 27-jährige UWE KRÖGER aus Hamm-Westfalen und die gleichaltrige holländische Musicalsängerin PIA DOUWES, aufeinander. Beide wurden als Hauptdarsteller für „Elisabeth“ von Silvester Levay und Michael Kunze engagiert, welches am Abend des 3. September 1992 uraufgeführt werden sollte. PIA DOUWES in der Rolle der österreichischen Kaiserin Elisabeth, und UWE KRÖGER als der Tod. Sie schreiben damit Musical-Geschichte.

Exakt 23 Jahre später gab „Elisabeth“ weltweit über 7.900 Vorstellungen mit über 11.000 Millionen Zuschauern. Mehr als 12 Länder, darunter u.a. Finnland, Schweden, Italien, Korea und Japan, wurden bespielt. Bis heute ist es das weltweit erfolgreichste Musical der Vereinigten Bühnen Wien. Die Uraufführung war aber nicht nur der Start beider Karrieren, sondern auch der Beginn einer tief verbunden Freundschaft: „Uwe ist einer der loyalsten Freunde, die ich kenne. Bei ihm kann ich mich fallen lassen und weiß, ich werde aufgehoben und getragen“, erzählt PIA DOUWES. UWE KRÖGER über seine Bühnenkollegin: „Pia ist für mich immer der Ansporn, mich zu verbessern. Unser Zusammentreffen war eine göttliche Fügung“. Beide Stars spielten sich in kürzester Zeit in die Publikumsherzen, konnten in zahlreichen Produktionen gemeinsam auf der Bühne stehen, aber auch an ihren eigenen Karrieren kontinuierlich weiterarbeiten. 2014 „besingen“ beide ihren 50. Geburtstag mit einer großen Musicalgala in Wien.

Für das „Dreamteam“ steht nun das nächste Großprojekt an: Nicht nur, dass die beiden sich seit 25 Jahren kennen, auch „Elisabeth“ befindet sich im Jubeljahr. Aus diesem Anlass wird die Jubiläumstournee „Das Traumpaar des Musicals“ die beiden durch zehn deutsche Städte führen. Es ist eine Herzensangelegenheit, in erster Linie soll es auch ein Geschenk an die vielen Fans sein, die ihnen über eine so lange Wegstrecke die Treue gehalten haben. „Nach 25 Jahren können wir auf unseren beruflichen Werdegang zurückblicken, der uns viele kostbare künstlerische Momente beschert, aber auch die private Seite näher gebracht hat“, so Kröger. PIA DOUWES ergänzt treffend: „Uwe und ich sind ein eingespieltes Team, wir verstehen uns blind, und wenn wir zusammen sind, dann sind wir wie ein altes Ehepaar.“

Bei der großen Jubiläumstournee werden die größten Hits ihrer Karrieren aus den wichtigsten und erfolgreichsten Musicals, die sie als Duo und auch solistisch performt haben, präsentiert. Douwes weiter: „Die Hits von Elisabeth dürfen ebenfalls nicht fehlen. Ohne Elisabeth wären wir nicht so erfolgreich geworden. Uwe und ich werden auch Duette bzw. Solis von Rollen präsentieren, die wir gerne einmal gesungen hätten.“ Die zwei Bühnenstars in ihren wichtigsten Rollen auf der Bühne live erleben zu können, wird für das Publikum eine besondere Momentaufnahme sein. Die Zuschauer unternehmen nicht nur einen Streifzug durch die musikalischen Highlights ihrer Solo-Karrieren, sie sind zugleich auch Zuhörer einiger Backstage-Geschichten von UWE KRÖGER und PIA DOUWES. Mit Witz und Charme werden sie inmitten vieler Kostüm-Wechsel durch den Abend führen und Erinnerungen sowie persönliche Erlebnisse austauschen, die mit Bildern auf der Videowall bestückt werden. Begleitet werden sie von Mitgliedern des Orchesters der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Herwig Gratzer und dem Vokalistenensemble „Gudrun“.